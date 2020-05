No se sabe de qué se murió Fernando. Pero su entorno familiar lo sospecha. La presunción emerge de la autoridad médica que lo atendió en el hospital y desde su propia conjetura. “ Su médico le dijo que era 99% coronavirus. Y él creía lo mismo ”, reveló Verónica. Ese lunes tuvieron un último contacto. “No estoy seguro de salvarme. Estoy en la lona, en un cincuenta cincuenta, sin el oxígeno no sobrevivo ni dos minutos”, le confió por Whatsapp. En el mensaje, también le pedía que no le dijera nada a su madre, una mujer de 82 años, que había velado el 4 de noviembre de 2019 a su segundo hijo. La última vez que Fernando estuvo en su país fue justamente para despedir a su hermano, que murió de septicemia.