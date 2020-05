Vatayón Militante se defendió. En un escrito, afirmó que la cultura siempre es política y declaró estar haciendo cultura desde la política; “jamás nosotros preguntamos a ninguno o ninguna por qué están en una cárcel, pero siempre les pedimos que nos pregunten a nosotros por qué y para qué estamos allí”, expresaron. En su defensa, explicaron cómo se articula la salida transitoria de los presidiarios: “El Vatayón no decide quién viene y quién no: eso lo decide en primera instancia el interno que se anota en el evento y luego debe ser autorizado por cada juez en particular, de cada juzgado en especial, analizando cada caso específico y el juez es quien firma esa salida transitoria, que es parte del derecho de la persona privada de su libertad”.