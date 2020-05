“ La reanimación cardiopulmonar no es como muestran las series de TV. Es mucho más violenta y estresante (...) Lo que yo le digo a mi equipo es que nos aseguremos de que esos pacientes no estén sufriendo, que no tengan dolor y que tengan una muerte digna. Nosotros no estamos sólo para salvar vidas, lo primero que nos toca es aliviar”, agregó.