Pero el médico fue más allá y se resistió. “¿Vos me vas a enseñar educación a mí? ¿Cuánto es 2 + 2?", ironizó el médico y cuando le pidieron que se retirara respondió: "No me voy un pingo, me importa nada lo que digan, ustedes avisen que yo he venido así entro. Voy a entrar como se me cante el pingo. ¿Quién sos vos para correrme a mí?”. “¡Vos no sabés quién soy yo!”, repitió varias veces Prebisch, haciéndoles creer que era médico de la Policía lo que posteriormente fue desmentido por las autoridades del área de seguridad de la provincia.