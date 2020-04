“Tu viejo se va a cagar de hambre boludo, ¿vos no sabés quién soy? Yo soy médico de la cana, pelotudo, soy médico de la Policía”, les mintió Prebisch. “Vos llegás y tenés que hablar con educación, porque a mi me enseñaron educación, váyase afuera”, le respondió con tranquilidad, mientras lo filmaba, uno de los vigiladores. Pero el médico fue más allá y se resistió. “¿Vos me vas a enseñar educación a mí? ¿Cuánto es 2 + 2?" , ironizó el médico y cuando le pidieron que se retirara respondió: "No me voy un pingo, me importa nada lo que digan, ustedes avisen que yo he venido así entro. Voy a entrar como se me cante el pingo. ¿Quién sos vos para correrme a mí?”. “¡Vos no sabés quién soy yo!” , repitió varias veces Prebisch, haciéndoles creer que era médico de la Policía.