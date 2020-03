El gran problema que tienen los médicos en esta enfermedad es que la gente más joven piensa que no le pasa nada. “Hay un grupo de médicos que son extremadamente optimistas con respecto a esta pandemia y les han dicho a los jóvenes que ellos no se van a enfermar y que si se van a enfermar van a tener una gripe. Eso no es mentira, pero el problema de esa verdad es que los jóvenes, que son los que más transmiten este virus, se creen inmunes y son los que están rompiendo este aislamiento social” , señala Viudes. Pero los casos médicos en el exterior están mostrando que no hay garantías de salud para nadie: “Hay una chica de 25 años, sana, que desde hace 15 días sufre una tos que no la deja respirar, o un joven de 30 con los pulmones destruidos después del coronavirus”, señala.