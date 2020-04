Tanto la peluca como el pañuelo, como también el tema de la ropa, no mostrar casi nada del cuerpo, son parte de, justamente, estas leyes y una vez que una mujer está casada ningún hombre que no sea el marido la puede tocar. Ni siquiera tocar para saludar o darle un beso. El rabino que tiene que iniciar la parte de las festividades del baile, el artilugio o la manera dentro de Satmar para bailar y no tocarla es este hilo que se ve, esta cinta que Esty agarra de un lado, él la agarra del otro y así pueden no tocarse y bailar. El rabino ni siquiera la mira a los ojos.