“Las enterraron en un pozo como si fueran nada”, dice y sus palabras no pueden quedar enterradas en el olvido. “Yo voy a sufrir cada día de mi vida. No me queda otra que aprender a vivir con el dolor. A mi hermana de siete años le arrebataron la vida, los sueños, los sueños que teníamos juntas porque yo era su hermana mayor y ella era como mi hija. Nos arrebataron todo. A una abuela la posibilidad de ver crecer a la nieta, a un tío la posibilidad de ver crecer a su sobrina”, pone los puntos Dolores en un testimonio que hiela la sangre y alerta sobre una emergencia que no puede quedar en el olvido.