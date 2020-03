Valeria cuida a sus cuatro hijos y espera a su pareja para que traiga la plata de los arreglos de electricidad que hace en Pompeya para juntar para la cena. Ella va al almacén y compra unos fideos, leche y galletitas. No tiene ingresos propios además de la AUH. El ahora no sale a trabajar, empezó a tomar y la fuerza a tener sexo cuando ella no quiere y mientras los chicos están despiertos. Hoy Valeria no puede irse porque depende de él y si quiere salir a hacer la denuncia se va a dar cuenta. Está en cuarentena.