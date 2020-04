“Dos de cada tres personas que se contagias no presentan síntomas, no saben que tienen el virus pero contagian, por eso es importante el uso de tapabocas, y no barbijos profesionales, esos hay que guardarlos para los médicos”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante una conferencia de prensa desde la sede gubernamental de Parque Patricios.