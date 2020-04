Consultado sobre los niveles de estrés y la posibilidad de que médicos, enfermeros y trabajadores de la salud en general puedan llegar a verse afectados psíquicamente por estar a diario poniendo su cuerpo para enfrentar al virus, asegura: “Cualquier persona que trabaje asistiendo a víctimas –no solamente el equipo de salud, también puede ser el personal administrativo o de limpieza– cuando se enfrenta a situaciones de catástrofe es potencialmente vulnerable. Por otro lado, no existe entrenamiento que pueda eliminar completamente la posibilidad de que una persona no sea afectada en el orden psíquico cuando es testigo este tipo de tragedias. Desde ese lugar, cualquiera puede sentirse afectado. De hecho creo que en un punto nadie sale indemne cuando vivencia específicamente una tragedia, de las características que fuera. Acá estamos hablando de una situación que tiene ciertos paralelismos con la guerra, aunque no lo pondría en esos términos. Se trata de un combate más simbólico, en todo caso”.