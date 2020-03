El lugar en el que está no cumple con el estereotipo de los geriátricos. No hay olor, no es un “depósito de viejos”. Está cuidada pero hace días que no come, ya sólo logran darle algo de agua con cucharita. “Se está apagando, se está yendo. Mi impotencia es por no poder acompañarla en este tramo final. Pienso en el padre de ella, que vino de Italia escapando de la guerra, y no se pudo morir rodeado de su familia, que había quedado en Europa. Ella está atravesando lo mismo, va a morir lejos de sus seres queridos”, se lamenta Luciana.