En Chile, también se planificó que el centro de eventos Espacio Riesco facilite metros cuadrados para la disponibilidad de camas hospitalarias y ya está preparado con 800, según informó el presidente Sebastián Piñera al recorrer la semana pasada el lugar. Sin embargo, todavía no fue inaugurado, ya que entre hoteles, buques y otros centros que ya se organizaron aún no fue necesaria su utilización. Incluso se está evaluando la posibilidad de que, finalmente, sea usado para pacientes que no tengan COVID-19, dejando el sistema tradicional especializado en la emergencia.