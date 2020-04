-El tema del monotributo no me corresponde porque mi marido trabaja en relación de dependencia y esa ayuda es solo para los que no tienen otro ingreso. La verdad es que este virus me asusta, no dejo de pensar en mis hijas, les hablamos mucho de que este mundo ya no es el mismo que ya no pueden abrazar más a sus amigos... que una vez que salgan de casa todos vamos a ser distintos. Estos días de encierro nos hacen reflexionar de las cosas que tenemos que cambiar y qué precauciones tomar para enfrentar esta nueva vida.