En una entrevista en el año 2005, José Arnaudo confesó: “Yo pensaba que si mataba a Perón, igual me iba al cielo. Según la teoría del magnicidio de Santo Tomás de Aquino, estábamos dispuestos al tiranicidio y liquidar a Perón”. Debo confesar que no me escandaliza la cita. En 1970, la misma teoría de Santo Tomas, la pusieron en práctica Fernando Abal Medina y Mario Firmenich al fusilar a Pedro Eugenio Aramburu.