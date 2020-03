“Esto ya no funciona como crucero. La ayuda es humanitaria, nos dividieron en dos barco. En uno quedaron los enfermos (Zaandam) y en el otro (Rotterdam) nosotros, los que no presentamos síntomas. Pero eso no quiero decir que podamos salir de la cuarentena. Todo se fue poniendo cada vez más difícil. Ya no nos pueden ni cambiar las toallas, ni dar hielo. Porque se fue descubriendo que es peligroso. Recién levantó anclas el Zaandam y nosotros vamos atrás. Con una prohibición absoluta de abrir las puertas, se nos trabaron los balcones; nadie puede estar allí. Esto no es un paseo, se nos aclaró. Ya dejó de ser un crucero hace varios días. Panamá nos permitió el cruce solamente por una cuestión humanitaria”, relató a infobae una de las argentinas a bordo del barco.