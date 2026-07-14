Guardacostas costarricenses evacúan de emergencia a pescador con aparentes síntomas de derrame cerebral en el Golfo de Nicoya

La embarcación del Servicio Nacional de Guardacostas trasladó al pescador desde alta mar hasta el muelle turístico de Puntarenas tras reportarse una emergencia médica. Crédito: MSP

Una emergencia médica en altamar movilizó a oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas y personal de la Cruz Roja Costarricense, quienes realizaron el traslado de un pescador que presentaba aparentes síntomas de un derrame cerebral mientras navegaba en aguas del Pacífico costarricense, frente a Cabo Blanco, en el Golfo de Nicoya.

El incidente se registró cuando las autoridades recibieron una alerta sobre la situación que enfrentaba la embarcación pesquera Capitán Anthony, matrícula P-10572, la cual se encontraba aproximadamente a cuatro millas náuticas de Cabo Blanco con rumbo hacia el puerto de Puntarenas. De acuerdo con el reporte inicial, uno de los tripulantes comenzó a experimentar una pérdida de movilidad en los brazos y hombros, una condición que hacía presumir un posible evento cerebrovascular y que requería atención médica inmediata.

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Ante la gravedad del reporte, el Servicio Nacional de Guardacostas activó el protocolo de respuesta para emergencias marítimas y ordenó la salida de la embarcación GC 33-1, destacada en la estación de Caldera, en Esparza, con el objetivo de localizar el barco pesquero y evacuar al paciente en el menor tiempo posible.

De forma paralela, las autoridades coordinaron con la Cruz Roja Costarricense para que un paramédico se desplazara hasta el muelle turístico de Puntarenas. Una vez en el sitio, el socorrista abordó la lancha del Guardacostas antes de que esta zarpara hacia el punto donde se encontraba la embarcación pesquera, con el fin de brindar atención prehospitalaria durante el traslado del paciente.

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Minutos después, los oficiales localizaron la embarcación Capitán Anthony y procedieron a movilizar al tripulante afectado, identificado por las autoridades con el apellido Reyes, hacia la embarcación oficial. La maniobra se realizó en alta mar y bajo las medidas de seguridad necesarias para garantizar tanto la estabilidad del paciente como la continuidad de la navegación.

La emergencia se registró cuando la embarcación pesquera Capitán Anthony navegaba a cuatro millas náuticas de Cabo Blanco, en el Golfo de Nicoya. Crédito: MSP

Durante el trayecto hacia el muelle turístico de Puntarenas, el hombre permaneció bajo observación permanente del personal de la Cruz Roja Costarricense, que efectuó una valoración clínica inicial y aplicó las medidas de atención prehospitalaria correspondientes mientras se completaba la evacuación.

Una vez que la lancha arribó a tierra, el paciente fue entregado al personal de la Cruz Roja, que ya lo esperaba en el muelle para continuar con el protocolo de atención. Posteriormente fue trasladado a un centro médico, donde recibiría una evaluación especializada para determinar el origen de los síntomas y confirmar o descartar un posible derrame cerebral.

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Este tipo de incidentes pone de manifiesto la importancia de la coordinación entre las instituciones de primera respuesta cuando las emergencias ocurren en el mar, donde el acceso inmediato a servicios hospitalarios no es posible y cada minuto puede resultar determinante para preservar la vida de una persona.

El Servicio Nacional de Guardacostas mantiene operativos permanentes en ambas costas del país para atender situaciones relacionadas con rescates, evacuaciones médicas, búsqueda de embarcaciones, vigilancia marítima y atención de incidentes que involucren a pescadores, navegantes y turistas.

Tras arribar al muelle turístico de Puntarenas, el paciente fue trasladado a un centro médico para recibir atención especializada. Crédito: MSP

La colaboración con la Cruz Roja Costarricense permite que, cuando la naturaleza de la emergencia lo requiere, personal especializado en atención prehospitalaria pueda incorporarse a las operaciones de rescate antes incluso de que el paciente llegue a tierra, reduciendo los tiempos de respuesta y aumentando las posibilidades de una atención oportuna.

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Las autoridades reiteraron que la rápida comunicación entre la tripulación de la embarcación y los cuerpos de emergencia fue clave para activar el operativo y brindar asistencia al pescador en el menor tiempo posible, permitiendo que recibiera atención médica durante el traslado y posteriormente fuera remitido a un centro hospitalario para continuar con su tratamiento.