Guatemala negocia con el FBI el regreso de la Fuerza Vulcano para la recaptura de reos fugados

Guatemala sigue en conversaciones con el FBI para que la Fuerza Vulcano regrese antes de que termine julio y apoye la recaptura de 11 pandilleros fugados de Fraijanes II. (Mingob Guatemala) (Ministerio de Gobernación Guatemala)

El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda informó que Guatemala sigue en conversaciones con el FBI para que la Fuerza Vulcano regrese antes de que termine julio, una gestión ligada a la recaptura de 11 pandilleros que continúan prófugos tras la fuga en la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II.

La crisis se arrastra desde hace ocho meses, cuando escaparon 20 integrantes del Barrio 18. Hasta ahora, nueve fueron recapturados y 11 siguen huyendo.

Villeda explicó que mantiene reuniones con representantes del FBI destacados en el país para definir aspectos operativos y protocolos del despliegue. Según el ministro, la fecha tentativa para la incorporación del grupo se conversó el mes pasado durante una visita a Washington junto con el fiscal general.

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“Cuando fui a Washington el mes pasado con el fiscal general, hablamos con el jefe de esta fuerza de tarea y quedamos como fecha tentativa la incorporación del grupo Vulcano en julio”, afirmó durante la conferencia de prensa La Ronda ofrecida en el Palacio Nacional de la Cultura en Guatemala.

El funcionario evitó precisar un día concreto y señaló que el retorno depende de coordinaciones entre ambos países. Aun así, sostuvo que espera que el proceso quede resuelto en las próximas semanas.

“Estamos haciendo esas coordinaciones con el personal que el FBI tiene en Guatemala para poder concretar la venida de esta fuerza de tarea lo más pronto posible. Esperamos que sea antes de que finalice julio”, agregó.

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La Fuerza Vulcano ya operó en Guatemala entre noviembre y diciembre de 2025

La Fuerza Vulcano trabajó en Guatemala entre noviembre y diciembre de 2025, después de que el Ministerio de Gobernación solicitó apoyo al FBI para localizar a los reclusos fugados de Fraijanes II. El equipo dejó el país a finales de diciembre.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó sobre el avance de las conversaciones con el FBI para el regreso del Grupo Vulcano, durante la conferencia de prensa La Ronda. (Gobierno de Guatemala) (Ministerio de Gobernación Guatemala)

Villeda había dicho antes, que la salida del grupo estadounidense respondió a la falta de coordinación con el Ministerio Público, que en ese entonces estaba liderado por Consuelo Porras, señalada como antidemocrática y corrupta por el gobierno estadounidense. Según esa explicación, ese obstáculo impidió obtener órdenes de allanamiento y de captura necesarias para avanzar en la investigación.

El ministro también aseguró que, tras una reunión en Washington con autoridades del FBI, la institución estadounidense expresó su disposición a enviar otra vez a la Fuerza Vulcano durante julio. La misión sería retomar el apoyo técnico en la búsqueda de los fugitivos.

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La PNC alista un grupo de entre 10 y 15 investigadores para trabajar con el FBI

Como parte de los preparativos, la Policía Nacional Civil conformó un equipo de entre 10 y 15 investigadores especializados. Ese grupo trabajará de forma conjunta con agentes del FBI y con el Ministerio Público.

La tarea prevista no se limita a la recaptura de los prófugos. También abarcará investigaciones sobre otros casos vinculados con estructuras criminales transnacionales.

Marco Antonio Villeda informó que mantiene reuniones con representantes del FBI en Guatemala para definir aspectos operativos y protocolos del despliegue de la Fuerza Vulcano. (Cortesía)

Según las autoridades, varios de los reos que siguen huidos ocupaban posiciones de liderazgo dentro del Barrio 18. También mantenían vínculos con extorsiones, asesinatos por encargo y otras actividades ilícitas.

Hasta ahora, se reporta la recaptura de ocho privados de libertad. Entre los últimos detenidos están Carlos Agustín Reyes Popol (alias “Joker”) en enero, y José Carmelo Sinay Ortiz (alias “Inquieto”) en marzo, mientras que otro fue hallado muerto.

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