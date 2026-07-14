Panamá

Muere a los 39 años Marie Claire González, influencer panameña y deja fuerte mensaje: “Les fallé, perdónenme”

La empresaria, escritora e influyente dejó un texto programado en el que habló de su depresión y de presunta violencia psicológica, mientras su fallecimiento generó una ola de dolor y reacciones públicas

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El último texto de Marie Claire González puso el foco en su salud mental y en una expareja (Foto cortesía)
El último texto de Marie Claire González puso el foco en su salud mental y en una expareja (Foto cortesía)

La panameña Marie Claire González murió este domingo a los 39 años. Su muerte tomó estado público por su perfil como empresaria, escritora, excongresista e influencer motivacional y por el mensaje de despedida que dejó programado antes de fallecer, en el que habló de años de depresión y de presunta violencia psicológica de una expareja.

González era madre de dos hijos y había construido una comunidad de más de 150.000 seguidores en redes sociales. Según Listín Diario, las informaciones preliminares apuntan a la hipótesis de un suicidio, aunque las autoridades panameñas no habían difundido aún el informe forense y la investigación seguía abierta.

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La noticia se propagó con rapidez en internet y provocó mensajes de pesar en Panamá. Su exposición pública también se apoyaba en los proyectos digitales y sociales que difundía en sus plataformas.

En 2025, la revista Forbes la incorporó a la lista de las 50 mujeres poderosas e influyentes de Centroamérica. Ese reconocimiento se vinculó a su trabajo profesional y a las iniciativas que impulsó en el entorno digital y en causas sociales.

Marie Claire González murió a los 39 años y un mensaje programado reabrió el debate sobre salud mental (Foto cortesía)
Marie Claire González murió a los 39 años y un mensaje programado reabrió el debate sobre salud mental (Foto cortesía)

La despedida

“Hay golpes que no se ven, hay heridas que nunca sanan, hay corazones nobles que sobreviven a pesar de cuantas veces los rompan. No me llamen fuerte, no me admiren, no me llamen sobreviviente, porque les fallé, les fallé a mis hijos por no poder haber sido más fuerte para ellos, perdónenme“, inició en el mensaje.

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El texto de despedida que dejó programado estuvo dirigido a sus hijos y describió el deterioro de su salud mental. De acuerdo con la publicación, González sostuvo que durante años fue víctima de violencia psicológica por parte de una expareja y que ese proceso la afectó de forma grave.

En uno de los fragmentos, escribió: "Espero que cada humillación, que cada desgaste legal, que cada grito en público que nos diste, que cada vez que calmé tus batallas, que tu falta de lealtad y de palabra, valgan la pena todo lo que has hecho. Espero que cada dólar te rinda, y que tu descendencia y la descendencia de tu descendencia viva con el karma de tus actos (...) Regatear mis derechos y los derechos de mis hijos es de gente miserable".

El contenido del mensaje

González relató que el trauma de su divorcio marcó el intento de rehacer su vida y que la relación que eligió después derivó en agresiones verbales y psicológicas.

La excongresista también vinculó su dolor con los efectos sobre sus hijos. “Creo que lo que más te ofendió fue que te desenmascaré públicamente... me quitaste las ganas de vivir, de confiar, y de creer en las buenas intenciones de los demás, le quitaste su mamá a mis hijos y espero que tu descendencia y la descendencia de tu familia cargue con eso, porque a diferencia de ustedes que creen en la brujería, yo sí creo en Dios, y Dios entiende mi dolor y sé que me recibe con amor”, concluyó.

La empresaria panameña y exlegisladora dejó un texto dirigido a sus hijos donde habló de depresión prolongada y de un vínculo previo marcado por maltrato, mientras el caso sigue bajo investigación oficial (Foto cortesía Israel en Panamá)
La empresaria panameña y exlegisladora dejó un texto dirigido a sus hijos donde habló de depresión prolongada y de un vínculo previo marcado por maltrato, mientras el caso sigue bajo investigación oficial (Foto cortesía Israel en Panamá)

La Embajada de Israel en Panamá lamentó su muerte en un comunicado público y recordó que González visitó Israel en 2025 por invitación de esa representación diplomática, como parte de la Conferencia de Mujeres Líderes de la agencia de cooperación internacional para el desarrollo MASHAV. La sede diplomática indicó además que había apoyado distintas ediciones del concurso Techprendedores.

En ese mensaje, la embajada la definió como gerente exitosa, pionera en el ámbito tecnológico, defensora de los derechos de la mujer, oradora y figura de influencia y liderazgo. En la última publicación de la empresaria se acumularon miles de comentarios de personas que destacaron su huella en el mundo empresarial panameño.

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