Obispos centroamericanos piden al régimen de Nicaragua que autorice un médico para Abelardo Mata

Agentes de la Policía de Nicaragua custodian a un sacerdote bajo arresto domiciliario en el interior de su vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación crece en Centroamérica luego de que el Secretariado Episcopal de América Central, que agrupa a los obispos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá (SEDAC), solicitara al régimen de Nicaragua autorización para que el médico de Juan Abelardo Mata, obispo emérito de Estelí, pueda visitarlo tras su reciente detención. El religioso de 80 años pidió oraciones por la Iglesia católica perseguida durante una homilía, según informaron fuentes eclesiásticas y autoridades locales.

De acuerdo con un comunicado difundido por el SEDAC, la salud de monseñor Mata es motivo de inquietud. El organismo planteó que, por su condición, debe permitirse el acceso de su médico personal y de quienes habitualmente lo asisten. El texto, citado por la agencia EFE, subraya la necesidad de mantener un seguimiento a su situación, dado que las autoridades nicaragüenses informaron que está sujeto a una investigación por parte del Ministerio del Interior.

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El pasado 29 de junio, según recogió EFE, agentes policiales detuvieron a Mata en la ciudad de Estelí después de que celebrara una misa en la iglesia Cruz del Calvario, donde pidió a los fieles rezar por la Iglesia católica perseguida. Durante la ceremonia, mencionó los nombres del obispo Rolando Álvarez, quien fue desnacionalizado y excarcelado, y del sacerdote Frutos Valle. Tras la celebración, la policía trasladó a Mata a dependencias estatales, aunque días después el régimen anunció que había sido enviado a su domicilio.

La dictadura nicaragüense, a través de un comunicado del Ministerio del Interior citado por EFE, aseguró que el obispo se encuentra en “perfectas condiciones”. El comunicado detalló que las investigaciones abiertas examinan el origen de propiedades y los vínculos familiares de Mata, elementos que, según la versión oficial, no corresponden con su condición sacerdotal.

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Obispo Abelardo Mata durante una misa en Nicaragua. FOTO DE ARCHIVO

La noticia generó reacciones tanto dentro como fuera de Nicaragua. La abogada e investigadora exiliada Martha Patricia Molina, autora del informe Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?, afirmó que, pese al anuncio oficial, el obispo Mata permanece bajo vigilancia estatal. Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos exigió su liberación “inmediata e incondicional”, petición que precedió el traslado del obispo a su residencia.

El contexto de la persecución contra la Iglesia católica

El contexto de la detención se inscribe en una serie de acciones estatales contra miembros de la Iglesia católica en Nicaragua, un fenómeno documentado por la ONG de derechos humanos Colectivo Nicaragua Nunca Más. Según el informe Fe bajo fuego, al menos 261 religiosos, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Herrera, han sido desterrados en los últimos años. El documento atribuye estas medidas a una política de persecución religiosa que afecta a sacerdotes, obispos y laicos.

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Tras fuerte exigencia de Estados Unidos, la dictadura de Daniel Ortega liberó al obispo nicaragüense Abelardo Mata, pero se desconoce su estado.

La situación de monseñor Mata ha impulsado a organizaciones eclesiásticas y de derechos humanos a reiterar demandas de respeto a la libertad religiosa y a la integridad de las personas investigadas. El SEDAC reiteró que mantendrá vigilancia sobre el caso y continuará solicitando garantías para la salud y la seguridad del obispo emérito de Estelí.

Hasta el momento, las autoridades nicaragüenses no han precisado los motivos de la investigación ni han permitido el acceso de observadores independientes para constatar el estado de Mata.