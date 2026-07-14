Nicaragua

Obispos centroamericanos piden al régimen de Nicaragua que autorice un médico para Abelardo Mata

El organismo regional que reúne a obispos de seis países solicitó que el especialista personal y colaboradores que lo asisten puedan verlo, mientras el Ministerio del Interior mantiene una pesquisa abierta contra el religioso

Guardar
Google icon
Dos policías uniformados con gorras, mascarillas y fusiles de pie en una sala. Un sacerdote con camisa clerical y gafas está sentado en un sofá.
Agentes de la Policía de Nicaragua custodian a un sacerdote bajo arresto domiciliario en el interior de su vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación crece en Centroamérica luego de que el Secretariado Episcopal de América Central, que agrupa a los obispos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá (SEDAC), solicitara al régimen de Nicaragua autorización para que el médico de Juan Abelardo Mata, obispo emérito de Estelí, pueda visitarlo tras su reciente detención. El religioso de 80 años pidió oraciones por la Iglesia católica perseguida durante una homilía, según informaron fuentes eclesiásticas y autoridades locales.

De acuerdo con un comunicado difundido por el SEDAC, la salud de monseñor Mata es motivo de inquietud. El organismo planteó que, por su condición, debe permitirse el acceso de su médico personal y de quienes habitualmente lo asisten. El texto, citado por la agencia EFE, subraya la necesidad de mantener un seguimiento a su situación, dado que las autoridades nicaragüenses informaron que está sujeto a una investigación por parte del Ministerio del Interior.

PUBLICIDAD

El pasado 29 de junio, según recogió EFE, agentes policiales detuvieron a Mata en la ciudad de Estelí después de que celebrara una misa en la iglesia Cruz del Calvario, donde pidió a los fieles rezar por la Iglesia católica perseguida. Durante la ceremonia, mencionó los nombres del obispo Rolando Álvarez, quien fue desnacionalizado y excarcelado, y del sacerdote Frutos Valle. Tras la celebración, la policía trasladó a Mata a dependencias estatales, aunque días después el régimen anunció que había sido enviado a su domicilio.

La dictadura nicaragüense, a través de un comunicado del Ministerio del Interior citado por EFE, aseguró que el obispo se encuentra en “perfectas condiciones”. El comunicado detalló que las investigaciones abiertas examinan el origen de propiedades y los vínculos familiares de Mata, elementos que, según la versión oficial, no corresponden con su condición sacerdotal.

PUBLICIDAD

Abelardo Mata Nicaragua
Obispo Abelardo Mata durante una misa en Nicaragua. FOTO DE ARCHIVO

La noticia generó reacciones tanto dentro como fuera de Nicaragua. La abogada e investigadora exiliada Martha Patricia Molina, autora del informe Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?, afirmó que, pese al anuncio oficial, el obispo Mata permanece bajo vigilancia estatal. Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos exigió su liberación “inmediata e incondicional”, petición que precedió el traslado del obispo a su residencia.

El contexto de la persecución contra la Iglesia católica

El contexto de la detención se inscribe en una serie de acciones estatales contra miembros de la Iglesia católica en Nicaragua, un fenómeno documentado por la ONG de derechos humanos Colectivo Nicaragua Nunca Más. Según el informe Fe bajo fuego, al menos 261 religiosos, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Herrera, han sido desterrados en los últimos años. El documento atribuye estas medidas a una política de persecución religiosa que afecta a sacerdotes, obispos y laicos.

Tras fuerte exigencia de Estados Unidos, la dictadura de Daniel Ortega liberó al obispo nicaragüense Abelardo Mata, pero se desconoce su estado.
Tras fuerte exigencia de Estados Unidos, la dictadura de Daniel Ortega liberó al obispo nicaragüense Abelardo Mata, pero se desconoce su estado.

La situación de monseñor Mata ha impulsado a organizaciones eclesiásticas y de derechos humanos a reiterar demandas de respeto a la libertad religiosa y a la integridad de las personas investigadas. El SEDAC reiteró que mantendrá vigilancia sobre el caso y continuará solicitando garantías para la salud y la seguridad del obispo emérito de Estelí.

Hasta el momento, las autoridades nicaragüenses no han precisado los motivos de la investigación ni han permitido el acceso de observadores independientes para constatar el estado de Mata.

Temas Relacionados

NicaraguaIglesia CatólicaCentroaméricaRégimen de Ortega

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Navieros japoneses muestran nuevamente interés por el sector marítimo panameño

Un total de 1,072 buques japoneses transitaron por la vía interoceánica panameña en 2025, muchos de ellos transportando gas

Navieros japoneses muestran nuevamente interés por el sector marítimo panameño

Costa Rica expresa sus condolencias por la muerte del ex emir de Catar Hamad bin Khalifa Al Thani

El Gobierno costarricense manifestó su solidaridad con el pueblo catarí tras el fallecimiento del llamado “Emir Padre”, quien gobernó el país entre 1995 y 2013 y fue una de las figuras más influyentes en la transformación económica, política y diplomática de la nación del Golfo

Costa Rica expresa sus condolencias por la muerte del ex emir de Catar Hamad bin Khalifa Al Thani

El esposo de una alcaldesa guatemalteca se declara culpable en Estados Unidos por conspiración para el narcotráfico

La causa federal en Texas establece que Juan José Morales Cifuentes aceptó ceder US$1 millón en efectivo ligado a actividades ilícitas de estupefacientes, como parte del pacto que firmó con la Fiscalía

El esposo de una alcaldesa guatemalteca se declara culpable en Estados Unidos por conspiración para el narcotráfico

Honduras: Nasry Asfura reitera su llamado para rescatar a la ENEE

Asfura aseguró que la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representa el mayor problema económico que enfrenta el país

Honduras: Nasry Asfura reitera su llamado para rescatar a la ENEE

La “wedding planner” acusada de estafa agravada en El Salvador fue detenida

El Juzgado Séptimo de Paz ordenó prisión preventiva y abrió instrucción formal contra una organizadora de eventos. La Fiscalía describe pagos por salones, banquetes y extras. Varias parejas dicen que lo pactado no llegó

La “wedding planner” acusada de estafa agravada en El Salvador fue detenida

TECNO

Steam regala hoy cuatro juegos que van desde el horror psicológico hasta la construcción de ciudades con zombis

Steam regala hoy cuatro juegos que van desde el horror psicológico hasta la construcción de ciudades con zombis

Meta recortó el 10% de su plantilla por la IA, pero 4 meses después su fundador admitió que la aceleración no llegó

WhatsApp tiene una papelera oculta que puede estar llenando la memoria de tu celular sin que lo sepas

Primero el enchufe, después el celular: el error de orden que millones cometen al cargar su teléfono

Qué significa la letra “D” en los autos automáticos y por qué los manuales no la tienen

ENTRETENIMIENTO

Lewis Hamilton aparece por primera vez en una foto familiar junto a uno de los hijos de Kim Kardashian

Lewis Hamilton aparece por primera vez en una foto familiar junto a uno de los hijos de Kim Kardashian

Dos hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt avanzan con sus solicitudes para usar solo el apellido Jolie

“No será olvidado”, la emocionante despedida de Steven Spielberg a Sam Neill

“Me quedé atónita”, Julianne Moore recordó el momento en que Pedro Almodóvar cambió su carrera

Las últimas reflexiones de Sam Neill sobre la muerte antes de fallecer a los 78 años

MUNDO

Infobae

Irán atacó dos petroleros en el estrecho de Ormuz: un tripulante muerto

Del primer ataque con un dron naval al primer desembarco robótico: cómo evolucionan las operaciones militares sin tripulación

Estados Unidos se sumó a la alarma internacional por el hackeo de routers: la NSA atribuye los ataques a Rusia

De capital vikinga a destino turístico imperdible: así es Bergen, la ciudad que enamora en el Atlántico Norte

La ONU y la Organización Marítima exigieron el paso libre en el estrecho de Ormuz