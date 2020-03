El avance del coronavirus lo interpela. Le trae imágenes de esos momentos en la inmensidad de la cordillera. Con discrepancias y paralelismos, traza las comparaciones: “Ahora siento que estamos luchando por lo mismo. Allá no sabíamos cuándo iba a terminar y hoy tampoco. Pero también nosotros teníamos que trabajar para poder salir y acá no tenemos que hacer nada, solo obedecer y lavarnos las manos”. Carlos calificó la cuarentena por coronavirus como “muy difícil”: “Me gustaría que fuese más tangible. Este es un enemigo que te puede dar una puñalada trapera porque no sabés por dónde te viene”. Y halló, en esta situación extraordinaria e inesperada, un compendio de aspectos positivos: “Me he reencontrado con amigos que, como no tienen otra cosa para hacer, te atienden siempre y se puede hablar horas por teléfono. Le das importancia a otras cosas. Valorás otras cosas. Ahora mi hijo tuvo que aprender a cocinar, por ejemplo”.