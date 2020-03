Tocarse se volvió una excentricidad. Y el toque de Facebook no alcanza. Ni siquiera el touch and go. En un país inmovilizado “toco y me voy” dejo de ser una posibilidad. En un tiempo vertiginoso el tiempo se volvió más lento y las distancias –en un mundo tan conectado que los virus no tardaron ni quince días en instalarse globalmente- más largas.