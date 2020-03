La obligación de la “cuarentena total” no afecta a todas las personas por igual. No es lo mismo vivir solo que acompañado; no es lo mismo estar encerrados con niñas y niños que demandan atención constante que sin ellos; no es lo mismo convivir en una pareja saludable que estar encerrada con un violento y sin chances de esperar a que se vaya para marcar el 144 y pedir ayuda.