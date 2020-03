“Hay cierta desinhibición”, observa el psicoanalista. Y remarca: “La gente coquetea más ”. “En tiempos de vínculos frágiles y fugaces, la sensación de peligro invita a coger que se acaba el mundo. Se likean, se charlan, se stalkean, pero no se tocan. Profilaxis física y sobreestímulo imaginario. Lo que más se lee entre frases provocativas y graciosas son los mensajes sobre no llamar al ex. No caer en la tentación. El aislamiento parece provocar la sensación de falta, y a su vez sincrónicamente, de deseo”, subraya.