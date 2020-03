“Mi situación es que ya llevo 21 días sin ver a mi hija y todavía no sé cuándo la voy a ver porque tampoco sé cuándo tendré el alta. Y es desesperante. Yo entiendo que hay que aferrarse a la cuarentena, pero no sé hasta cuándo voy a permanecer en esta soledad completa. En unos días se me acaba la comida y no sé cómo voy a hacer para comprar algo para comer”, se lamentó.