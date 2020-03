“Estaba totalmente deshabitado: no tenía ni servicio de cable. En este punto me gustaría destacar el trabajo del Gobierno de la Ciudad que se puso 100 % a disposición. Me trajeron desde un termómetro, hasta artículos de limpieza y alcohol en gel. Además, día por medio me hacen llegar vianda de comida ”, destaca en diálogo con este medio. “A mi mujer y a mis hijos, que están en cuarentena en provincia de Buenos Aires, nadie les ofreció ningún tipo de ayuda”, agrega.