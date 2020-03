En medio de una corrida desesperada porque el sargento se desangraba, Villegas ordenaba que lo matasen ahí mismo. Y entonces Tries, en esos 600 metros que corrieron sin darse cuenta, vio la otra cara de su superior. Sintiéndose morir, le pidió que fuera él quien le cuente a su esposa cómo había muerto, se acordó de su pequeña hija a la que no vería más, y fue Tries quien interrumpió esa letanía con un “¡usted no se muere, mi sargento!”. Lo llevaron, casi moribundo y desmayado, a un puesto sanitario. En el medio, volcó la ambulancia en la que lo trasladaban. Nada podía salir bien. Si hasta los médicos, al verlo, fueron lapidarios: “Este no pasa de hoy”.