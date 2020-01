Son las 4 de la mañana y la luz del día más largo del año -el último que voy a pasar en Malvinas- me despierta. En realidad fue un sueño lo que me despertó, que ya soñé por primera vez en Buenos Aires y se repite ahora en mis últimas horas en las islas. En el sueño atropello a un desconocido. Me despierto abruptamente y decido usar los últimos minutos que me quedan de internet (en las islas, incluso el wi-fi es caro, lento y malo) para googlear el significado del sueño. Me gusta googlear el significado de los sueños no tanto por su nivel de credibilidad sino para darme cuenta de que ese sueño que creo tan extraño en realidad es bastante común y habitual.