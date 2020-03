De novia hace tres años y casada desde abril del año pasado, Ita -así la conoce todo el mundo- es diseñadora industrial, trabaja en un astillero y tuvo un embarazo complicado. “Empecé con muchos vómitos y me descubrieron cálculos en la vesícula. Discutieron si convenía operarme embarazada, pero decidieron no hacerlo. Lo harán cuando deje de dar de mamar”, asegura. Sin embargo, eso no fue todo. “En la semana 35 me detectaron colestasis -ácido biliar en sangre- que me generaba picazón primero en las manos y pies, después en todo el cuerpo. Agus, una amiga que es médica, se dio cuenta. Me medicaron y empecé con los controles”, relata.