Este tipo de virus, por otra parte, “no queda en nuestro cuerpo para siempre”, aclara. “Si yo me infecto ahora con un virus de ácido ribonucleico, pasa el ciclo que tiene que hacer el virus, peleamos los dos, me enferma a veces, otras veces no; si sobrevivo, tengo anticuerpos contra el virus y no tengo más el virus, dejó de ser infectante”.