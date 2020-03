Por otra parte, Ramos señaló que la defensa no explicó cómo Etchecolatz va a recibir la atención médica que su salud requiere “sin implicar traslados fuera del domicilio o que lo expongan a situaciones de riesgo de contagio de las que hoy se intenta proteger a través de esta medida”. También sostuvo que en Mar del Plata y en la provincial de Buenos Aires hay casos de coronavirus -cuando en las cárceles no-, que no se sabe si la esposa del genocida forma parte de algún grupo de riesgo frente al coronavirus y que no hay informes que indiquen si el domicilio tiene las condiciones necesarias de higiene y para hacer un monitoreo electrónico .