“A nuestros abuelos les pidieron que fueran a la guerra, a nosotros sólo nos piden que nos quedemos en casa”. El lema que idearon los italianos para intentar frenar una pandemia que allí se muestra más desbocada que en ningún otro lado resulta inapelable. No existe punto de comparación entre la Segunda Guerra Mundial y una cuarentena de dos semanas en casa. Y mis abuelos no fueron a la guerra, pero pudieron haber muerto unos años antes de que comenzara si no hubieran decidido escaparse rumbo a la Argentina. Podrían haber terminado en algún campo de concentración -como el de Sachsenhausen, que recorrí dos semanas atrás cuando estuve en Berín- o haber sido descubiertos en algún escondite -como el de Ana Frank, que pude visitar durante el paso por Ámsterdam-. Historias de resistencia son esas, aunque la mayoría haya terminado mal. Esto es otra cosa, muy distinta. Tan desconocida que puede generar ansiedad y hasta en algún momento cierto grado de desesperación. Ya no por los días que quedan de encierro, sino ahora por las dudas y el temor que genera no saber con qué nos encontraremos cuando podamos volver a salir a la calle.