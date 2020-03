El presidente argentino que llega a Washington para volver a entrar en la Casa Blanca ya no es el mismo. Lleva más de un año de una ajetreada gestión y enfrenta el caso de los sobornos en el Senado de la Nación y una áspera relación con “Chacho” Álvarez su compañero de fórmula. Según funcionarios estadounidenses, Bush conocía muy bien lo que ocurría en la Argentina dada la particular relación entre su padre y el ex presidente Carlos Menem. Sí hay un cambio en el entourage de De la Rúa, porque Machinea ya no es el Ministro de Economía y en su lugar está Domingo Felipe Cavallo, a quien O´Neill considera “un Mesías”. Sin embargo hay un orden de prelación para el nuevo morador de la casa de la calle Pensilvania: antes de encontrarse, Bush ya había conversado con los presidentes de México, Colombia y Chile quienes no participaban con la propuesta del ALCA y no habían apoyado a los EE.UU. en el voto de condena a Cuba en las Naciones Unidas.