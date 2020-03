“En un viaje que realice a Buenos Aires me entrevisté con el ingeniero José Sáez, especialista en óptica, a quien le conté mi idea. En dos meses teníamos el microscopio armado con las dos cámaras incorporadas. Pero todavía nos faltaba lo más difícil, que era ensamblar y alinear en un software los dos videos resultantes. Anduve más de ocho meses buscando una solución al problema, hasta que un día me junte con el editor de video Benjamín Arnedo, que en menos de 20 minutos, en un bar, me armó el software que necesitábamos. Y con una inversión de apenas 3000 dólares estábamos en igualdad de condiciones con los alumnos del primer mundo, que estudiaban neurocirugía con un microscopio 3D -sostiene Campero con una amplia sonrisa-. Y a diferencia de los que existen en el mercado, el sistema que nosotros creamos se puede adaptar a cualquier microscopio, no necesariamente tienen que ser uno de alta gama”.