Fuentes oficiales desmintieron a Infobae esta versión. Indicaron que no hubo cambios en el cronograma dispuesto la semana pasada por decreto y por lo tanto no existe ninguna prohibición para que el vuelo pueda despegar de Londres y aterrizar en Ezeiza, como estaba previsto. Distinto hubiera sido el caso para quienes tienen tickets comprados para el lunes 16 de marzo, ya que no llegarían aterrizar en Buenos Aires antes del comienzo de la cuarentena aérea.