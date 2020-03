Scott siempre amó a los elefantes. Verlos de cerca y compartir con ellos era un sueño, y con ese fin, a sus 13 años, buscó trabajo en un Parque Safari de los Estados Unidos. “Juntaba basura, cortaba el pasto y empecé a hablarle a los entrenadores de elefantes porque me despertaban mucha curiosidad. Cuando tenía 14 años me ofrecieron trabajar con elefantes y a los 15 empecé a entrenarlos. Me sentí afortunado en muchas formas al estar con diferentes elefantes hembras, machos, jóvenes, crías, en el lugar donde se reproducían. Pero fue desafortunado porque fue el típico empleo tradicional con elefantes. ¡Había un nivel de abuso horroroso! En esa generación eso era lo normal para los elefantes y había que dominarlos, porque sino se volvían rudos y salvajes... Esto fue cuando tenía 15 años y yo les creía”, reconoce apenado y cuenta que ver la manera en que explotaban aquellos animales lo hizo tomar la decisión que definió su vida.