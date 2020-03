“No vamos a tocar, pero no se trata del estilo. Es la letra, es abrir la carpeta y que te estén diciendo perra, asesina y sentirte interpelada por eso", expresó una de las mujeres que forma parte de la Filarmónica de la provincia a Sitio Andino. "No tenemos problema en tocar cumbia, no tenemos drama con ningún género. La Orquesta Filarmónica ha tocado muchísimos géneros populares, ha acompañado a muchísimos artistas y nos encanta porque nos enriquece como artistas. Cuando lo hacemos, se generan arreglos propios que luego pueden ser usados por otras orquestas, nos hace crecer. Por eso decimos que esta decisión no tiene nada que ver la cumbia”.