Esta situación, que la pareja considera una injusticia, les trae problemas colaterales: si Leonardo quiere salir del país con su hijo necesita una autorización de Cintia y de Ignacio. No sólo eso: “No puedo firmar en el colegio, si me muero no hereda, si se muriera la gestante que tiene tres hijas Juan Pablo quedaría como heredero. Ella quiere salir del medio, ya hizo el favor. Y nosotros queremos que él tenga el derecho a su identidad, saber quiénes son sus padres. Está aprendiendo a leer y a escribir, pero no corresponde que figure la gestante como madre".