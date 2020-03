Anne escribió más de diez libros. Entre ellos uno de crónicas que se llamó North to the Orient (Norte hacia el Oriente) que publicó en 1935 y otro que tituló Listen! the Wind (Escuchen! el viento), en 1938, que se inicia con el relato de Anne de su marido amerizando con ella como copiloto en medio de un viento huracanado en Groenlandia. La admiración por su marido -que jamás se da por vencido- es elocuente. Ese avión, el Tingmissartoq, se conserva en el Smithsonian National Air and Space Museum de la ciudad de Washington, adonde fue donado por ellos mismos. Anne ganó premios por su contribución a la exploración espacial y a la participación de la mujer en la aviación. La ficción, la poesía y el papel de la mujer en el siglo XX formaban parte también de sus textos. Su obra más trascendente fue Gift from the Sea (El regalo del mar) que fue traducido a 45 idiomas y se refería a la superación personal.