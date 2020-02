La escandalosa noticia, en 2010, del pedido de dinero de la duquesa de York, Sarah Ferguson, a un “empresario” para facilitarle acceso a su ex marido, el príncipe Andrés de Inglaterra, fue una de las tantas primicias malhabidas. A la duquesa la habían engañado con una astuta pero antiética artimaña: el empresario no era otro que un periodista, del diario News of the World, quien la filmó cuando le daban 40 mil dólares en cash. Si bien esto dañó enormemente la imagen de la monarquía inglesa también levantó polvareda el método utilizado por el periódico.