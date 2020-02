Buenmozo, de barba candado y pelo bien al ras -unas pocas canas revelaban que pasaba la treintena-, respondía educadamente todas las preguntas mirando a los ojos. Por momentos, su voz adquiría un tono más ronco y parecía al borde de quebrarse. Se lo veía sorprendido y angustiado, pero calmo por la desaparición de su familia: “La llamé tres veces, le mandé varios mensajes de texto… quiero desesperadamente que vuelvan. Espero que estén en un lugar seguro ahora. Es horrible... espero que alguien haya visto algo, que sepa algo... Shanann, Bella, Celeste… ¡por favor vuelvan! Necesito verlas a todas, esta casa no está completa sin ustedes. No tengo idea de dónde fueron. Es como una pesadilla de la que no me puedo despertar. Bella tenía que empezar el jardín el próximo lunes. Sólo quiero que la gente sepa que yo quiero a mi familia de vuelta, las quiero aquí, a salvo. Esta casa no es lo mismo sin ellas. Anoche fue dramático, no me pude quedar en esta casa sin nadie. Quería un golpe en la puerta, quería a las chicas corriendo por aquí y dándome un abrazo. Pero no las tengo... Celeste es una bola de energía, siempre está saltando, gritando, haciendo lío. Bella es más calma, más cauta, más parecida a mí, soy calmo. Celeste, es definitivamente más parecida a su mamá”.