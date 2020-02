“Había un chico al que parece que esta actitud le molestó, no sé qué le pasaba, y empezó a insultarnos. Decía ‘estos muertos de hambre’, ‘putos de mierda’ y cosas así. Yo estaba hablando con mi amigo y le digo: ‘lo debe decir de envidioso’. Se ve que me escuchó porque lo tenía al lado, me tiró un vaso de gaseosa encima y me pegó una piña en la cara”, relató De Bernardo al canal de noticias TN.