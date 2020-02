Nota aclaración del autor: Esto que ahora publica Infobae en exclusiva no fue contado por Ricardo Canaletti y Rolando Barbano en el libro El Golpe al Banco Río, ni por Luis Beldi en el libro El Robo del Siglo-la historia secreta, ni por Rodolfo Palacios en el libro Sin Armas ni Rencores, ni por Ariel Winograd en la película El Robo del Siglo. ¿Saben por qué? Porque ellos no participaron del Robo al Banco Río de Acassuso. Este Capítulo 22 de mi libro El Ladrón Del Siglo de Editorial Planeta no se cuenta en ninguna de las obras antes mencionadas. Lo que cuento ahí es la verdad por que lo cuento yo que sí estuve ahí, ¿se acuerdan ? Firmado: Luis Mario Vitette Sellanes (Marito)