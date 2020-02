- Ese es uno de los ladrones del banco Río de Acassuso, hay metidos políticos y por eso una parte de la Side no quiere resolverlo -dijo el hombre turbio, que parecía salido (él y toda la escena) de una novela de Raymond Chandler. Luego dijo que el dueño de la revista para la que yo trabajaba debía poner 300 mil pesos para obtener ese material. Me dio un número de teléfono y un nombre falso que no recuerdo. La situación me atormentó y se lo dije al abogado, que ofreció sus disculpas. La realidad es que nada de ese material -pescado podrido ofrecido como caviar- era real.