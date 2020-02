“Es impresionante lo que pueden hacer la tierra, semillas y un par de manos. Es emocionante, lo siento cuando lo hago y cada vez que hablo de esto. En ese momento me olvido hasta de los problemas, nadie me saca de acá. Perdemos el control del tiempo”, reconoce Elizabeth Cuenca visiblemente emocionada mientras comparte la experiencia al lado de su ahora amiga Edelmira Flores que asume que “hasta me olvido de la familia”.