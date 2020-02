“El corset era pesado, incómodo. Lo ponía debajo de una remera para que no me lastimara la piel”, recuerda de aquellos días de escuela en los que se las ingeniaba para que sus compañeros de grado no lo notaran y sigue: “Con 12 años ya tenía 60° grados de curvatura. La escoliosis no me provocaba dolor ni tampoco síntomas que padecen otras personas, pero sabía que a futuro era peligrosa, por lo que tomé fuerzas y, con mucho miedo pero con optimismo de que era para mejor, me operé”.