Rosenthal era bajo. No llegaba al metro setenta de estatura. Al ver los preparativos empezó a apilar piedras y alguna bolsa de arena para lograr sacar la foto desde más arriba. Pero en medio de esa operación se dio cuenta que los soldados estaban por clavar la bandera. Velozmente levanto la cámara y sacó, como pudo, una foto para registrar ese instante. No pudo elegir el enfoque, ni urdir el encuadre. Captó lo que la urgencia le permitió, sin premeditación. Una vez que la bandera quedó firme y empezó a flamear -esta vez los festejos fueron más tenues que el de unas horas antes para evitar un nuevo ataque enemigo-, Rosenthal le pidió a todos los soldados que estaban en la cima que posaran debajo de la enseña para perpetuarlos en una foto. Esa placa fue llamada Gung-Ho . Esa fue la que Rosenthal pensó que lograría vender. La anterior, improvisada, no la tenía en cuenta, no sabía cómo había salido. Pero esta, la segunda, con todo el plantel y la bandera coronando la situación, serviría para ilustrar las crónicas sobre el avance en Iwo Jima.