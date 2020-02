Así y todo, tiene una mirada crítica y no le quita cierta responsabilidad. De hecho le parece “peligrosísimo” que la moda ya no sea que las actrices sean bombas pulposas o femme fatales sino teens (mujeres con aspecto de menores de edad, con poco busto y cuerpos de niñas) y cada vez más sumisas. Y se horroriza con que se muestre BDSM gratis y abierto para cualquiera. “Eso no me parece normal. Porque si no te explican el contexto de lo que está sucediendo allí te puedes pensar que es normal atar e inmovilizar a una persona entre cuatro”.