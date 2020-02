“Mientras tanto tenía los gritos en mi cabeza, personas que se quejaban como yo de mi pierna. Decía 'mi pierna, mi pierna’ porque era un dolor que no aguantaba. Otros decían ‘mi cabeza, mi mano’. Todo un llanterío, un griterío. Y después lo único que quería era que me saquen y saber de mi nena. Y no me podían sacar. Y cuando iban sacando, sacando, quedó un muchacho nada más arriba mío... El pibe me pegaba con su codo en la espalda, porque estaba muy nervioso, y yo sentía que me estaba desvaneciendo. Le dije: ‘Muchacho, no me pegues más porque me estas lastimando mucho la espalda’. Él me respondió: ‘Bueno, perdoná señora, pero sabe que.. -y me empezó a acariciar el pelo-... que si no se apuran y nos sacan nos vamos a morir, señora, nos vamos a morir”, repasa con el mismo dolor de esa mañana.