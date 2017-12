Mariano tocó una pared y se agachó. "Ahí pensé: 'bueno, hasta acá llegué, no puedo más'. Estaba todo oscuro y sólo se escuchaban gritos, creí que no iba a poder salir. Pero no sé, se me vino la cara de mi vieja, de mi familia, y me paré. Llegué a un portón que estaba apenas abierto, así como una franja vertical. Me acuerdo que se veían las siluetas de las caras, mirando hacia arriba y abriendo la boca, boqueando como los peces". Mariano salió.